По оперативным данным, в 2020 году с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 22,9 млн пассажиров, что на 25,9% меньше, чем в 2019 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 17,9 млн пассажиров (-21%), в дальнем следовании – 5 млн (-39,5%). Пассажирооборот в 2020 году снизился на 38,6% к уровню 2019 года и составил 5,8 млрд пасс-км.В декабре 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 1,6 млн пассажиров, что на 30,6% меньше, чем в декабре 2019 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,2 млн пассажиров (-26,1%), в дальнем следовании – 0,4 млн (-41,3%). Пассажирооборот на СвЖД в декабре 2020 года составил 403 млн пасс-км, что на 46,8% меньше, чем в декабре 2019 года.В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в 2020 году, по оперативным данным, перевезено 869,4 млн пассажиров, что на 27,4% меньше, чем в 2019 году. Из них в пригородном сообщении отправлено 801,9 млн пассажиров (-25,8%), в дальнем следовании – 67,5 млн (-42,1%). Пассажирооборот в 2020 году снизился на 41,5% к уровню 2019 года и составил 78 млрд пасс-км.В декабре 2020 года на инфраструктуре ОАО «РЖД» перевезено 71,2 млн пассажиров (-28,9% к декабрю 2019 года). Из них в пригородном сообщении отправлено 66,3 млн пассажиров (-27,7%), в дальнем следовании – 4,9 млн (-42,2%). Пассажирооборот в декабре 2020 года составил 5,5 млрд пасс-км, что на 41,5% меньше, чем в декабре 2019 года.