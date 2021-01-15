В Нижнем Тагиле во время морозов трамваи будут ходить круглосуточно при температуре воздуха ниже минус 27 градусов. Такое решение принял глава города Владислав Пинаев. На очередном совещании по обеспечению бесперебойной работы транспорта мэру доложили о проблемах задержки трамваев в холода.- Основная проблема задержки трамваев в мороз – это, так называемый, юз: когда идет пробуксовка колес, и вагон не может тронуться с мест, - доложил директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов.По словам мэра, чтобы не допускать задержек транспорта, часть вагонов будет ходить в ночные часы и поддержит трамвайные пути в рабочем состоянии. Также необходимо приобрести резервное оборудование и частично заменить электросеть.