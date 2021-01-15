В Екатеринбурге 17 января 2021 года станет последним днем работы Ледового городка на площади 1905 года. С 18 января начнется демонтаж праздничного объекта, который в этом раз работал без горок и аттракционов. Демонтаж ледовых скульптур завершится к 24 января, после этого на главную площадь Екатеринбурга вернут автостоянку.- Работу городка завершит традиционный зимний фестиваль «Ледовый штурм». 16 января с 10 утра пройдет конкурс «Ледовое граффити» на тему «Изумрудный город». 17 января стартуют соревнования по ледолазанию, а после основной программы состоится гонка преследования. В течение дня организаторы фестиваля подведут итоги и наградят всех победителей, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.В этом году на площади красовалась искусственная елка высотой 50 метров, которую украсили пятью тысячами светодиодов, сам городок окружен льдом по всему периметру. Внутри Ледового городка помимо елки красуются десять ледовых скульптур. Из-за пандемии стоимость объекта снизилась с 24 до 10 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБез торжества и фейерверка: ледовый городок 2021 в Екатеринбурге открылся. Из-за пандемии коронавируса в этот раз он скромнее, чем в прошлые годы - нет горок и аттракционов (подробнее)