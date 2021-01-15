Минторг Соединенных Штатов Америки опубликовал документ, согласно которому уральская компания «ВСМПО-Ависма» исключена из черного списка. Ранее крупнейший производитель титана в мире попал под санкции, поскольку американские власти заподозрили корпорацию в прямом сотрудничестве с российскими военными.- Идея включения компании в черный список в декабре 2020 года является ошибочной, - говорится в документе.«ВСМПО-Ависма» - металлургическая компания, главный офис которой находится в Верхней Салде. Корпорация имеет деловые отношения с рядом иностранных государств.