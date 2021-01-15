На Среднем Урале начинается массовая вакцинация против коронавируса. В связи с этим главный санитарный врач региона, Дмитрий Козловских, решил напомнить, почему важно привиться от COVID-19.- Сегодня мы связываем свои надежды на перелом эпидситуации с массовой иммунизацией населения, - сказал Дмитрий Козловских, руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Вакцинация, проведенная в насколько это возможно сжатые сроки, позволит получить значительную иммунную прослойку населения, кратно снизить заболеваемость и наконец приблизить возвращение обычной жизни.Дмитрий Козловских добавил, что решение о вакцинации необходимо принимать индивидуально, в случае необходимости, проконсультировавшись с врачом.- Прививка против коронавирусной инфекции, как и все другие иммунобиологические препараты, имеет ограничения, закономерные реакции организма и так далее, - говорит главный санитарный врач Свердловской области. - Более того, ни одна прививка не дает 100-процентной защиты от инфекции, но она спасает от тяжелых форм заболевания, осложнений и неблагоприятного исхода. Если вы сомневаетесь, ставить или нет прививку, проконсультируйтесь с медицинским работником, которому вы доверяете, а не ищите совета у анонимных «специалистов» в интернете.