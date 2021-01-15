В полиции Екатеринбурга новый скандал – мужчина обвиняет сотрудников ППС в избиении. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, 29 декабря сотрудники ОП № 7 выехали на вызов, после того как женщина пожаловалась на избиение сожителя.- Наряд прибыл на место и скрутил дебошира. Женщину действительно избили. Спустя почти две недели мужчина написал заявление на сотрудников. В больнице у него зафиксировали сотрясение мозга и перелом носа, - отмечает инсайдер «КП».Источник отмечает, что служебная проверка не проводилась, но теперь руководству необходимо принять процессуальное решение. Сами полицейские полностью отрицают вину и заявляют, что не били задержанного.