В Богдановиче на скамье подсудимых скоро окажется уроженец Азербайджана, который обвиняется в смертельном ДТП. По версии следствия, он сидел за рулем «ГАЗ 2705» и на перекрестке дорог «Богданович – Сухой Лог», а также «Екатеринбург – Тюмень» нарушил ПДД.- Он приступил к выполнению маневра поворота налево, выезжая на главную дорогу в направлении Тюмень, не пропустил водителя грузового автомобиля марки «МАН» с полуприцепом, вследствие чего допустил столкновение транспортных средств, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «ГАЗ» получил многочисленные травмы и повреждения головы и тела различной степени тяжести, в том числе не совместимые с жизнью.Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Водителю «ГАЗ 2705» грозит до пяти лет лишения свободы.