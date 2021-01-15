В Свердловской области начали прививать педагогов от коронавируса. При этом часть из них жалуется на то, что руководство принуждает их вакцинироваться. Об этом, например, губернатору Свердловской области рассказала воспитательница одного из детских садов. Ее слова были опубликованы на странице в Инстаграм главы региона.- Нас принудительно-настоятельно просят поставить прививки от ковида, - написала жительница Свердловской области. - Это что за удивительные вещи? У меня в планах на ближайшее будущее стать мамой, кто мне гарантирует, что эта прививка не повлияет на мое решение?Губернатор Евгений Куйвашев ответил, что прививка это добровольное дело и пообещал, что в Свердловской области не будут злоупотреблять правом отстранения от работы педагогов-бюджетников, которые отказались вакцинироваться.- Видел, что у некоторых людей есть опасения, что отказ от прививки может спровоцировать проблемы на работе, - написал Евгений Куйвашев. - Действующее законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательной профилактической вакцинации. В список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до отстранения работника. Другое дело, что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях уникальная, это делает и кампанию по вакцинации особенной.Глава региона также отметил, что в Свердловской области прививку от коронавируса сделали уже больше 1,9 тысяч педагогов.