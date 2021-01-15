«Группа ЛСР» на Урале досрочно сдала бирюзовый дом в составе жилого комплекса «Рассветный» на ЖБИ. Дольщики уже начали получать ключи от новых квартир.Отметим, что сроков ввода и передачи объектов дольщикам «Группа ЛСР» не срывала ни разу. В этом году один из домов «Мичуринского» также был построен на три месяца раньше, а все остальные дома, возводимые компанией, были сданы точно в срок.На текущий момент у «Группы ЛСР» в Екатеринбурге в стройке находятся более 166 тысяч кв. м жилья. Это новостройки в жилых комплексах «Хрустальные ключи» в Компрессорном, «Мичуринский» на Широкой речке, «Меридиан» в Академическом, «Флагман» на ВИЗе, «Цветной бульвар» в Пионерском, «Рассветный» на ЖБИ.– «Группа ЛСР» на Урале всегда четко соблюдает сроки сдачи домов и выдачи ключей. И все свои обязательства перед клиентами, как крупный федеральный застройщик, выполняет в полном объеме, - говорит Артем Минаев, коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале. – В этом нам, в том числе, помогает индустриальная технология домостроения, благодаря которой мы можем добиваться высокой скорости возведения домов. В числе наших активов – собственный завод ЖБИ, где в «тепличных» условиях производятся стены и плиты перекрытий будущих новостроек. Все изделия отправляются на строительные площадки только после положительного заключения отдела технического контроля. Поэтому мы можем предложить потребителю высокое качество при относительно невысокой цене. Так, цены на квартиры у нас сейчас начинаются от 1,5 млн рублей (ЖК «Хрустальные ключи», ЖК «Мичуринский»). А двухкомнатную квартиру можно приобрести от 3,2 млн рублей.