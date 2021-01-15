Днем по проезжей части на улице Пехотинцев в Екатеринбурге внезапно побежала вода. Причиной тому стала коммунальная авария - под землей повредился трубопровод.- Место повреждения находится под землей на участке чугунной трубы, проложенной в 70-х годах недалеко от детского сада, - уточняют в пресс-службе Водоканала Екатеринбурга. - На месте работает спецтехника и три бригады службы благоустройства Водоканала.Чтобы на дороге было не так скользко, к соседней автобусной остановке привезли отсев. На Водоканале отмечают, что к утру субботы излив воды будет устранен.