В Екатеринбурге 15 января в 7:30 на пересечении улиц Волгоградская и Белореченская произошло ДТП с участием иномарки, девушки и дорожного знака. Причиной стало плохое состояние проезжей части после сильного снегопада.По предварительной информации от отделения пропаганды ОГИБДД РФ по Екатеринбургу, водитель иномарки «Ниссан» ехал по Волгоградской в сторону Белореченской, не справился с управлением и влетел в дорожный знак, который упал на 21-летнюю девушку. Пострадавшую с места ДТП с травмой головы госпитализировали в больницу.- Сотрудниками ГИБДД проведено обследование места аварии и выявлены недостатки зимнего содержания данного участка дороги - наличие рыхлого снега на проезжей части. Водитель при движении не учел состояние проезжей части дороги. Разбирательство по ДТП продолжается, - рассказывают в отделении пропаганды ГИБДД города.В пятницу утром на дорогах города движение транспорта было затруднено из-за снегопада. В период с 7 до 10 часов в Дежурную часть ДПС ГИБДД Екатеринбурга поступило 17 телефонных сообщений о ДТП.