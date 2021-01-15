Водоотводящий канал четвертого энергоблока Белоярской АЭС сегодня вдруг превратилась в филиал Гавайских островов. Ведь здесь появились серфингисты. Они рассекали по водной глади на сап-бордах.- В этом году мы обратились на Белоярскую АЭС, ведь опыта сплава у ядерного объекта не было еще ни у кого в мире, - рассказал серфингист Никита Литвиненко. — Мы остались под большим впечатлением от красоты природы вокруг Белоярской АЭС – создается ощущение нетронутого леса. Очень здорово, что атомная станция сохраняет окружающую среду в чистоте.Прежде чем сплавиться у электростанции, серфингисты готовились почти час – надули на снегу сап-борды и оделись теплее.- Весь маршрут по водоотводящему каналу занял у серферов около получаса, спортсмены вышли на берег через 2 километра после старта, - добавляют в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС.