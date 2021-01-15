Эксперт лабораторной диагностики из Екатеринбурга Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда» рассказал» почему не стоит опасаться прививки от коронавируса, кому нужно записываться на вакцинацию в первую очередь, и почему теперь не нужна справка о наличии или отсутствии антител.- Вакцинироваться нужно. Нет смысла оттягивать вакцинацию на какой-то период. Другое дело, что доз вакцины еще не настолько много, чтобы обеспечить значительный охват по вакцинации, - говорит Александр Соловьев. – Думаю, что записываться на вакцинацию, в первую очередь, нужно тем людям, которые видят для себя высокие риски, связанные с коронавирусом. В режиме доступности вакцины их будут приглашать на вакцинацию.По словам эксперта, дополнительных исследований отечественной вакцины проводиться не будет, потому что, с учетом имеющихся данных, вакцина безопасна и эффективна. Далее будет проводиться наблюдение за тем, как проходит поствакцинальный период у людей.- В России привилось более полутора миллионов человек. Никаких серьезных реакций, не говоря уже о возможных осложнениях, зарегистрировано не было. Это позволяет говорить о безопасности вакцины, - говорит Александр Соловьев.Раньше желающим поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области, нужно было представить справку от врача о наличии или отсутствии антител. Теперь, по словам Соловьева, этого делать не нужно.- В рамках клинических исследований это было важно с точки зрения выделения приоритетности в период вакцинации, когда она только началась. Но сейчас поставлена задача максимального охвата, поэтому предварительного обследования на антитела не требуется, - говорит эксперт лабораторной диагностики.