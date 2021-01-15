За 2020-й год при помощи камер автоматической фиксации нарушений автомобилистам выписали 3,75 млн штрафов. Эти данные озвучил начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.- В 2020 году было выписано три миллиона 759 тысяч постановлений за нарушения ПДД, которые зафиксировали камеры автоматической фиксации нарушений. По сумме штрафов у нас данных нет, мы анализируем лишь показания по аварийности, - рассказал подполковник Кузнецов.Он добавил, что после того, как на аварийном перекрестке появляются камеры, фиксирующие нарушения, количество ДТП снижается в два раза.