В ночь с 18 на 19 января православные верующие Свердловской области примут участие в Крещенских купаниях. Для этого в регионе на водоемах оборудуют 108 купелей. Это на 44 меньше, чем в прошлом году.- В местах организованных купаний для горожан будут обустроены 93 пункта обогрева, выставлены посты безопасности из числа спасателей, медиков и полиции, общественников, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.Приемка основного количество купелей начнется 18 января. Специалисты будут обследовать дно купелей, смотреть оборудованы ли они деревянными коробами и двумя спусками.- Также в ночное время должно быть организовано освещение места купели, - добавили в МЧС. - Сотрудниками ГИМС обязательно проверяется толщина льда в месте, где оборудуется купель.