Компания «УГМК Застройщик» начала 2021 год с ввода в эксплуатацию III очереди ЖК «Макаровский» в Екатеринбурге. Соответствующее разрешение девелопер получил 12 января. III очередь лучшего жилого комплекса региона и России (данные аналитического портала ЕРЗ.РФ) представляет собой 2 секции дома бизнес-класса на 132 квартиры, надземную парковку и подземный теплый паркинг на 141 машиноместо.- По проекту ЖК «Макаровский» состоят из 4 очередей строительства. В этом году мы также планируем ввести в эксплуатацию ОКН – здание Симановской мельницы, в котором расположатся 25 квартир и ресторан. Мы уже начали строить финальную очередь комплекса, и в ней уже раскуплено более половины квартир. Сдача этой очереди запланирована на 2022 год, - рассказывает руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин.Напомним, ЖК «Макаровский» занимает 1 место в списке лучших новостроек России и Свердловской области по данным профессионального портала «ЕРЗ.РФ», входит в число победителей федеральной премии «ТОП ЖК» и VI регионального конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строительный триумф – 2020» (номинация «Лучший ЖК бизнес-класса г.Екатеринбурга»). Эксперты отрасли ставят проект на высокие позиции, оценивая его потребительские свойства, качество строительных материалов и инженерных решений, а также богатую инфраструктуру внутреннего пространства.Сам девелопер «УГМК-Застройщик», по данным ЕРЗ.РФ, является лучшим застройщиком региона по потребительским качествам объектов, входит в ТОП-5 строительных компаний области с самыми большими объемами веденного жилья (более 34 000 м2 с начала 2020г.) и в ТОП-20 застройщиков региона по текущим объемам строительства. Кроме того, федеральный портал присвоил ему высший балл надежности.