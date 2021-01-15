Участники процесса по делу об аварии на Малышева, в которой погибли два человека, рассказали о показаниях родителей Владимира Васильева. Так, жена погибшего Виталия Никифорова рассказала «КП», что мать художника отвечала на вопросы гособвинителя очень пафосно и надменно.- Я просто в шоке. Так высокомерно себя вести. Словно у нее корона на голове. Она рассказала, что ее сын учился на одни пятерки, и что 12 лет назад у него выявили повышенное внутричерепное давление, которое никак не лечили. Мать сказала, что «Он всегда был и остается для нас надеждой»., - рассказала Ирина Алферова.Отец художника Андрей Васильев и вовсе отказался от дачи показаний в отношении сына, ссылаясь на 51 статью Конституции. Следующее заседание пройдет 20 января, на нем должны допросить врачей, которые обследовали Владимира Васильева после аварии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРодители Васильева поддержали сына, устроившего ДТП на МалышеваПо требованию семьи художника, заседание закрыли для прессы, а явка отца подсудимого и вовсе превратилась в тайную операцию (Подробнее)Виновник аварии на Малышева публично извинился перед семьями погибших мужчин (подробнее)«В ту ночь мы много пили»: как Владимир Васильев угнал Kia Rio у друга в Екатеринбурге перед смертельным ДТП (подробнее)Друзья до последнего покрывали его: подробности страшной аварии в центре Екатеринбурга от следователя СК. Уличный художник Владимир Васильев устроил ДТП, в котором погибли двое мужчин. Чтобы избежать сурового наказания, лихач вместе с отцом пытался подменить мочу для «чистых» анализов (подробнее)