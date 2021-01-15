При поддержке грантовой программы «Стальное дерево» благотворительного фонда «Милосердие» (социального партнера Группу НЛМК) работник ВИЗ-Стали Ольга Щербо организовала строительство двух зимних горок для детей в сквере на улице Татищева в Екатеринбурге.Ранее на средства гранта в сквере уже была оборудована детская площадка для малышей. В этом году ее увеличили за счет зоны для занятий воркаутом и спортивно-игрового комплекса для детей старшего возраста. Теперь в сквере можно не только покачаться на качелях или поиграть в лабиринте, но и прокатиться с ледяной горки. Все конструкции полностью соответствуют требованиям безопасности.Ключевые направления программы «Стальное дерево» – защита окружающей среды, благоустройство социальных пространств и улучшение качества жизни. Программа стартовала в 2017 году и дала возможность сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой, Белгородской и Калужской областях реализовать десятки общественно полезных проектов. После запуска программы в прошлом в Свердловской области волонтеры воплотили и более 10 проектов: построили детский спортивно-игровой комплекс и площадку для занятий воркаутом в Екатеринбурге, сквер в Нижних Сергах, экстрим-парк в Березовском.Принять участие в проекте могут все желающие. Подать заявку можно на miloserdie.nlmk.com. Максимальный размер гранта на реализацию проекта — 300 000 рублей.