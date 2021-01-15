В Краснотурьинске городской суд поставил точку в деле бывшего старшего мастера плавильно-литейного участка крупной компании. Его обвиняли в хищении вверенного ему имущества. По версии следствия, с октября 2013 года по август 2017 он, сговорившись с мастером своего участка, похитил больше 3,2 тонн так называемой лигатуры (сплав металлов, - Ред.), которая стоила больше пяти миллионов рублей.- Злоумышленники складировали в металлические бочки лигатуру, а затем при помощи крана погружали их в железнодорожный полувагон состава тепловоза, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Сотрудники железнодорожного цеха филиала, не подозревавшие о преступных намерениях обвиняемых, по указанию последних вывозили бочки с похищенной лигатурой с территории и доставляли их на промышленную базу обособленного подразделения в Краснотурьинске.Затем их отправляли в Санкт-Петербург, где продавали по низкой цене. Мастера участка ранее уже судили. А сегодня стал известен приговор старшему мастеру. Разбирательство по нему затягивалось потому что после возбуждения уголовного дела он скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.- В октябре 2020 года обвиняемый был задержан в Краснотурьинске, по решению суда ему была избрана мера пресечения – заключение под стражу, - добавили в надзорном ведомстве.Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей. Также с него взыскали больше 3,8 миллионов рублей в счет возмещения причиненного ущерба.