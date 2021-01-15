В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажутся шесть человек, обвиняемых в организации незаконной миграции. По версии следствия, с августа 2019 году они помогали иностранцам незаконно прибывать в нашу страну. Для этого они подыскивали социально неблагополучных людей, которые за плату соглашались фиктивно регистрировать у себя в квартирах зарубежных гостей.- Затем предполагаемые организаторы группы с помощью сообщников находили иностранных граждан, которым было необходимо встать на миграционный учет по месту пребывания, - уточняет Ирина Волк, официальный представитель МВД России. - Данная услуга стоила от 1,5 до 3 тысяч рублей. Подготовив необходимые документы, обвиняемые осуществляли их массовую постановку на учет в многофункциональных центрах госуслуг.Всего таким образом в Екатеринбург смогли приехать больше восьми тысяч иностранцев.- В результате оперативно-розыскных мероприятий шестеро участников противоправной деятельности были задержаны сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по городу Екатеринбургу, - добавляет Ирина Волк.Им грозит до семи лет лишения свободы.