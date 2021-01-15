В 2020 году на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 407,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 29,8% больше, чем в 2019 году. Во внутреннем сообщении отправлено 203,4 тыс. ДФЭ (+5,8%), в экспортном – 204 тыс. ДФЭ (рост в 1,7 раза).Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе – декабре 2020-го выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 33,9% и составила 308,5 тыс. ДФЭ (перевезено 5,5 млн тонн грузов, +27,8%), в том числе:· нефть и нефтепродукты – 38,3 тыс. ДФЭ (-14,6% к уровню 2019 года);· черные металлы – 18,4 тыс. (+32,3%);· лесные грузы –30,1 тыс. (+5,5%);· бумага – 26,2 тыс. (–5,7%);· цветные металлы – 21,1 тыс. (+17,8%);· химикаты и сода – 144,6 тыс. (рост более чем в два раза);· строительные грузы –4,4 тыс. (+3,9%);· огнеупоры – 5,3 тыс. (-17,3%);· метизы – 5,2 тыс. (-13%).В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в 2020 году было перевезено около 5,8 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,9% больше, чем в 2019 году.*ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.