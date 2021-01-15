В Екатеринбурге мужчина задолжал больше 600 тысяч рублей алиментов на свою дочь. Возвращать долг он не спешил, в связи с чем служба судебных приставов добилась его ареста на новогодние праздники.- В ходе розыскных мероприятий было установлено, что мужчина скрывается у своего друга в Каменске-Уральском, однако в канун новогодних праздников планирует вернуться домой в Екатеринбург, - поясняют в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. - Неожиданным сюрпризом после возвращения для должника стала встреча на пороге своего дома с судебными приставами-исполнителями.Мужчину доставили в суд, где отправили под административный арест на 10 суток.- Если мужчина продолжит уклоняться от своих родительских обязанностей, он будет привлечен уже к уголовной ответственности, - добавили в службе судебных приставов.