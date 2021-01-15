В Саудовской Аравии продолжается ралли-марафон «Дакар». В нем участвует и команда уральского гонщика Сергея Карякина. К сожалению, накануне его машина столкнулась с непредвиденными сложностями на 11 спецучастке, из-за чего Сергей Карякин отстал от лидера гонки на 53 минуты 38 секунд. Сам спецучасток, отмечает Сергей, был довольно интересным. Нужно было преодолеть и мягкий песок, и сложные дюны, и реки, и острые камни.- Самой сложной задачей на этап была подготовка машины под «технические» требования трассы, - написал Сергей Карякин на своей странице в Инстаграм. - Одинаково хорошо настроить мотовездеход под разные рельефы невозможно, но вполне реально найти что-то среднее. Мы с задачей справились: держали ровный темп даже при смене природных локаций, назовем это так. Но… на 150 км пробили колесо. Вышли, поменяли, поехали дальше. По ходу движения я понимаю - что-то все равно не так.Оказалось, команда в спешке поменяла не то колесо – вместо заднего правого заднее левое. Пришлось снова остановиться, чтобы поменять колесо. А через некоторое время еще одна проблема – обломило гайку привода.- И эта поломка еще ниже опустила нас в итоговой классификации этапа и в генеральном зачете, - добавил Сергей.