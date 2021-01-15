В половине шестого утра с улицы Даурской в Екатеринбурге поступило тревожное сообщение. Местные жители рассказали о пожаре, начавшемся у одного из домой. Как оказалось, на улице вспыхнула машина.- На площади в три квадратных метра сгорел автомобиль «ВАЗ 2109», - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут.По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.