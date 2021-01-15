На улице Победы в Екатеринбурге утром неожиданно остановилось движение трамваев. Сначала встал один, а за ним и другие, которые не могли проехать дальше.- На улице и так мороз, а до метро и троллейбусов 5-6 остановок пешком добираться! - пожаловались пассажиры в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3 FM).Однако, как оказалось, причина для остановки была весьма серьезная. Как объяснили в центральной диспетчерской «Трамвайно-троллейбусного управления» одному из пассажиров вдруг стало плохо.- Мужчине вызывали скорую. Ждали ее, - уточнили в диспетчерской. - Из-за этого трамваи стояли около 20 минут. К 08.00 они продолжили движение.