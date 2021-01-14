Фестиваль «Уральская ночь музыки» выиграл очередной грант на проведение мероприятия в 2021 году. Финансирование поступит из президентского фонда поддержки грантов. «Ассоциация музыкантов Урала» получила почти 40 миллионов рублей. Фестиваль получает поддержку на высшем уровне четыре года подряд.- Команда \\"Ночи музыки\\" благодарит фонд президентских грантов за оказанное доверие, в ближайшее время начнется масштабная подготовка к фестивалю, - сообщил пресс-атташе фестиваля Григорий Колмогоров.В этом году «Ural Music Night» пройдет 25 июня. На различных площадках по всему Екатеринбургу выступят сотни исполнителей.