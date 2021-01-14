Екатеринбург стал одним из самых популярных для посещения туристами городов России в новогодние праздники. Авиарейс из Москвы в уральскую столицу занял восьмое место в рейтинге часто используемых маршрутов с 31 декабря по 10 января. Такие данные опубликовал сервис для путешествий Туту.ру.В новогодние каникулы Кольцово принял полторы тысячи рейсов из Москвы. Рост популярности связан с интересом туристов к богатой истории Урала, - говорят в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.Еще одной причиной могло стать снижение стоимости перелетов до Екатеринбурга. По сравнению с прошлым годом тарифы упали на 30%, билеты туда и обратно можно было приобрести за семь тысяч рублей.