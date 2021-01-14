Свердловская область оказалась на пятом месте по объему выданных кредитов за 11 месяцев 2020 года. За это время было выдано 52 тысячи ипотечных кредитов. Впереди оказались только Москва, Подмосковье, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Такие данные приводит уральский филиал ЦБ РФ.Объем выданных ипотечных займов по отношению к аналогичному периоду 2019 году в Свердловской области вырос на 37%. Сумма, выданная в качестве ипотеки с января по ноябрь (включительно) 2020 года, выросла на 50% и достигла 118 миллиардов рублей.Ранее Свердловская область никогда не выходила на такие объемы. На данный момент уральцы должны банкам 283 миллиарда рублей. Объем просрочки составляет всего 0,8%, что, по словам специалистов, немного.Те, не решился брать ипотеку весной, вернулись к этому вопросу после появления льготной ипотеки. Сейчас средняя ставка по ипотечному кредиту в Екатеринбурге и Свердловской области составляет 7,9%. А в августе 2020 года она составляла всего 7,2%.В 2021 году эксперты ожидают резкого роста цен на жилье из-за девальвации рубля и повышения цен на строительные материалы и рабочую силу. Эти факторы нивелируют льготную ипотеку, поэтому спрос на жилье в ближайшие месяцы упадет.