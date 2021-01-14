В отделе полиции Нижнего Тагила произошел трагический случай. 71-летняя пенсионерка, которая пришла написать заявление по поводу кражи денег с ее банковской карты, почувствовала себя плохо и скончалась.Полицейские пытались оказать женщине первую помощь до приезда скорой, но, к сожалению, спасти пенсионерку не удалось, рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.Инцидент произошел 13 января в отделе полиции №17, который находится на Тельмана,40.Сейчас по факту смерти пенсионерки в отделе полиции проводится служебная проверка, которая находится на контроле у начальника УВД Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова, добавил наш собеседник.К сожалению, прибывшая бригада скорой констатировала смерть пенсионерки. По предварительным данным, причиной смерти женщины стали проблемы с сердцем.Информацию о случившемся подтвердили в ГУ МВД по Свердловской области.- Стражи порядка незамедлительно вызвали скорую, а также пытались сами оказать тагильчанке доврачебную помощь. К сожалению, прибывшие через 14 минут врачи констатировали смерть. По предварительным данным, женщина скончалась из-за проблем с сердцем. Криминальной составляющей специалисты не усматривают, - рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.