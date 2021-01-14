Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины, ограбившей 85-летнего пенсионера. По данным следствия Галина Мануйлова в ноябре 2019 года вместе с сообщником зашла в квартиру к пожилому мужчине, представившись сотрудником Пенсионного фонда России.- Женщина, введя в заблуждение пенсионера о замене денежных средств, попросила последнего достать все имеющиеся у него деньги. Пожилой мужчина выполнил просьбу злоумышленницы и достал 19 850 рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Сообщник подсудимой попытался отвлечь пенсионера, пока Мануйлова пыталась похитить деньги.Пенсионер, заметив, что его деньги собираются похитить, попытался остановить преступников. схватившись за сумку мужчины. Сообщник подсудимой поволок пенсионера по полу от прихожей до лестничной площадки. После чего пожилой мужчина упал и скатился по лестнице до второго этажа. Подсудимая, наблюдавшая это, поняла, что так просто пенсионер их не отпустит, распылила в его лицо перцовый баллончик. Тогда он не смог удержать руку и отпустил сумку. Злоумышленники после этого быстро ретировались с места преступления.- Преступление было раскрыто благодаря совместной работе сотрудников уголовного розыска Екатеринбурга и Перми. 30-летняя обвиняемая совершила несколько преступлений на территории сопредельного субъекта и даже была заочно осуждена по статьям «кража» и «грабеж». Однако, впоследствии женщина скрылась от суда и была объявлена в розыск, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - В ходе взаимодействия удалось установить причастность разыскиваемой к нападению на пенсионера в Екатеринбурге. Она была задержана в марте 2020 года и помещена под стражу.Суд признал Галину Мануйлову виновной по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). Учитывая уже имеющуюся судимость, ей назначили наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В отношении ее сообщника заведено отдельное дело.