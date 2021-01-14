Екатеринбург попал в рейтинг городов с самым высоким индексом пробок. Такие данные опубликовала международная навигационная компания «TomTom», которая занимается ежегодным анализом автомобильного трафика. Специалисты сервиса исследовали 416 городов из 57 стран мира.- Екатеринбург занимает 28 место по времени, которое местные жители поводят в пробках. Согласно исследованиям, в 2020 году уральцы провели в пробках 169 часов. Самым сложным месяцем для автолюбителей стал декабрь, - сообщает пресс-служба сервиса «TomTom».Екатеринбург по этому показателю оказался выше таких крупных мегаполисов, как Лондон, Париж, Рим и Нью-Йорк. Первое место рейтинга осталось за Москвой.