В Березовском вынесли приговор 48-летнему Алексею Фирсову, который в октябре 2019 года забил до смерти свою мать. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, инцидент произошел в поселке Лосинный после празднования Дня рождения.- В ходе которого он нанес ей несколько ударов в область головы и туловища, в результате чего потерпевшая получила травмы, от которых впоследствии скончалась, не приходя в сознание, - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.На следующий день Фирсов, прибрался в квартире и ушел. Лишь спустя время ее нашли соседи, но спасти женщину не удалось, она умерла через сутки.- Березовские полицейские начали розыск сына, который по предварительной информации проживал с матерью в этой квартире. Отработав круг связей сыщики вышли на след преступника. Уже на следующий день сын оказался в отделе полиции, где признался в совершенном преступлении, - сообщили в ОМВД России по Березовскому.Суд признал Алексея Фирсова виновным, мужчине назначили наказание в виде 10 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Примечательно, что в 2015 году Фирсов взял свою жену и ребенка в заложники во время отдыха в Таиланде.- Мужчина требовал автомобиль с тонированными стеклами, а также полицейскую машину сопровождения, чтобы добраться в аэропорт Бангкока, - объяснял «КП» дежурный дипломат российского посольства в Таиланде.