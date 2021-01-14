В Екатеринбурге планируют запустить ретро-трамвай. Необычный вагон сделан на базе серийной модели 71-415. В АО «Уралтрансмаш», которые презентовали новую разработку предприятия, рассказали, что необычный вагон объединяет в себе современное оснащение и передовые технологии, исполненные в ретро-эстетике.- Ретро-вагон Уралтрансмаша - это синтез дизайнерских тенденций ХХ века, воплощенных в новой форме, - рассказали в пресс-службе АО «Уралтрансмаш». - Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века.Так, например, в задней части ретро-вагона расположено колесо, имитирующее стоп-кран старинных трамваев. В районе места кондуктора находится трос, при опускании которого срабатывает механический звонок в кабине водителя, сигнализирующий о необходимости остановки.Вагон рассчитан на 29 сидячих мест. Общая вместимость - 199 человек. Планируется, что ретро-трамвай будет привлекать туристов.