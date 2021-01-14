Застройщик, который планирует построить 25-этажные дома на территории бывшего техникума ПРОМЭКТа на улице Декабристов, 20 в Екатеринбурге, не обращался в областной минстрой. Об этом на пресс-конференции сказал министр строительства Михаил Волков.- Здание принадлежало на праве собственности застройщику. Он вправе был принимать любые законные меры в рамках гражданского законодательства. Работы выполнялись некачественно. Застройщик подошел к реализации поверхностно, торопился видимо, поэтому не учел многих вопросов. В частности вопросы безопасности производства работ, - рассказал Михаил Волков. - Что касается строительства объектов жилья, застройщик за разрешением в Министерство строительства он ещё не обращался и план проекта не предоставлял.Министр кроме того отметил, что планы по строительству высотных домов придется корректировать из-за ограничений, которые действуют на этом участке из-за санитарной зоны - недалеко расположена вышка РТРС. По данным управления Роспотребнадзора и РТРС, здесь нельзя строить дома выше 60 метров.Напомним, что ранее общественники пытались спасти здание от сноса. Они настаивали на том, что здание является выявленным объектом культурного наследия. Но, не смотря на это, застройщик начал сносить здание. Во время работ, когда экскаватор разбирал ковшом часть стены, внезапно по ней прошла трещина. После этого она рухнула целиком, завалив обломками крытый пешеходный переход вдоль тротуара, овощной киоск и деревья.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ мэрии прокомментировали планируемый снос здания ПРОМЭКТа. Собственнику выслали уведомление, согласно которому, снос в течение 90 дней невозможен (подробнее)Появилось видео, как в Екатеринбурге у здания ПРОМЭКТа при сносе рухнула стена на киоск и крытый переход. К месту прибыли сотрудники МЧС (подробнее)