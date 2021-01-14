Куда сдать новогоднюю елку в Екатеринбурге: список адресовПосле Старого Нового года жители Екатеринбурга традиционно начинают избавляться от новогодних елей, причем не только от настоящих, но и от искусственных.С связи с этим региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» вместе с рядом организаций объявила о приеме елей для их последующей переработки. Проект поддержали «Немузеймусора» и ТЦ «Мега».Куда можно сдать новогоднюю ель в Екатеринбурге?1. Ели будут принимать на станции раздельного сбора вторсырья у ТЦ «Мега» 17, 24 и 31 с 10 до 17 часов.Собранные искусственные елки утилизируют, а настоящие передробят в щепу. Перед сдачей ели стоит очистить от новогодних украшений и мишуры.2. На территории ЕМУП «Спецавтобаза» по адресу: улица Посадская, 3, 16 января с 10 до 13 часов.3. Микрорайон «Солнечный» по адресам: улица Лучистая, 2,4, улица Счастливая с 8 по 16 января с 10 до 13 часов.4. Микрорайон «Академический», у главной елки 24 января с 12 до 15 часов.5. Дендропарк на улице 8 Марта, 16 января с 12 до 15 часов.Подарочную упаковку принимают у ТЦ «Мега» и в #НЕМУЗЕЙМУСОРА на Антона Валека. 12. Перед сдачей с бумаги нужно удалить металлические элементы. Упаковку отправят не переработку. Из нее сделают туалетную бумагу.Стеклотару после праздников можно сдать на площадку у ТЦ «Мега», а также 16 и 31 января с 10 до 15 часов на Антона Валека 12. Сюда же можно сдать пробки от шампанского и вина, гирлянду и новогодние украшения.