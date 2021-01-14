В поселке Гари Серовского района задержали 22-летнего Эдуарда О. Мужчину подозревают в насильственных действиях сексуального характера. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, преступление было совершено против 14-летней дочки подруги Эдуарда.- 30 декабря 2020 года мужчина с целью удовлетворения половой потребности надругался над девочкой. Мать ребенка сообщила о случившемся сразу как узнала от дочери, - пояснил инсайдер.Возбуждено уголовное дело, мужчине ему грозит от 8 до 15 лет в колонии.