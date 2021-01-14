В двенадцатом часу дня в семи поселках рядом с Верхней Пышмой и Березовским внезапно пропало электричество. И это при том, что многие дома, по словам местных жителей, отапливаются с помощью электроэнергии, а сейчас на Урале стоят крепкие морозы. Причиной в «МРСК Урала» назвали технологическое нарушение на линии электропередач «Калининская – Куйбышевская».- Нарушение произошло на одной из линий, отходящих от основной линии электропередач, которую обслуживает иная территориальная сетевая организация. В результате без электроснабжения осталось порядка 2,5 тысяч человек, проживающих в селе Балтым, поселках Залесье, Зеленый Бор, Монетный, Ключевск, Крутой, Березит, - уточнили в пресс-службе «МРСК Урала». - Энергетики незамедлительно выехали на место инцидента. Специалисты энергокомпании произвели ряд переключений.По словам энергетиков, ко второму часу дня электричество вернулось в дома.