В Свердловской области зарегистрировали рекордное число умерших от COVID-19 за сутки. По данным оперштаба на 14 января от коронавируса скончались еще 20 человек. Общее число умерших от новой инфекции в регионе достигло 1 753.Кроме того, оперштаб Свердловской области сообщил еще о 383 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших зарегистрировано в Екатеринбурге – 204 случая. Всего с начала пандемии на Среднем Урале коронавирус подтвердили у 64 018 человек.Сейчас, среди тех, кто госпитализирован в больницы с подтвержденным диагнозом состояние 527 госпитализированных оценивается как тяжелое. Из них 323 находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 211 – на аппаратах ИВЛ.