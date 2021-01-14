В ночь на 14 января в центре временного размещения иностранных граждан произошел бунт. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, на место ЧП выезжал наряд ОМОНа, одного из мигрантов пришлось госпитализировать.- Иностранные граждане стали активно выражать недовольство, провоцируя других содержащихся, криком побуждая к совершению противоправных действий суицидального характера, открыто выражая неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, повреждать имущество: мебель, двери и запорные механизмы, электроприборы, камеры видеонаблюдения, - сообщает инсайдер «КП».Официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых подтвердил факт случившегося и отметил, что сейчас центр продолжает работать в штатном режиме. Инициатором беспорядков стал 32-летний гражданин одной из бывших союзных республик, который возмутился, что у него отобрали бутылки со спиртным.- Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. В конце ноября 2020 года он освободился из исправительной колонии №2 столицы Среднего Урала, где провел два с половиной года. Причиной его недовольства стало то, что сотрудники полиции обнаружили и изъяли из посылки для него спиртные напитки в пластиковых бутылках, которые были спрятаны в буханки хлеба, - отметил полковник Горелых.