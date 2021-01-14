В Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре имени Владислава Тетюхина открылось отделение для лечения сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа, заболевших COVID–19.Отделение работает с декабря 2020 года. При поддержке ЕВРАЗа в нем организовано 25 койко-мест, оборудованных всем необходимым для пациентов с коронавирусной инфекцией.- Мы направили 20 млн рублей на создание в центре имени Владислава Тетюхина отдельного ковидного отделения для работников Дивизиона «Урал». Компания оплачивает ежесуточное нахождение в нем каждого металлурга или горняка, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Основная задача – не допускать развития заболевания даже до средней степени тяжести, обеспечивать выздоровление наших людей. Хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в реализации этого важного проекта!Для ковидного отделения приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, фибробронхоскоп, дефибриллятор, 25 кислородных увлажнителей, а также аппарат Airvo2 со стартовым набором расходных материалов. Он предназначен для лечения нарушений дыхания и помощи в процессе перехода пациента со сложных вентиляционных режимов на кислородную терапию.Отделение разделено на две зоны – для медицинского персонала и пациентов. Врачи и медсестры работают вахтовым методом, по неделям. Питание выдается в одноразовых контейнерах, с учетом санитарно-эпидемиологических норм.Лечение в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре прошли уже более 40 сотрудников ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Сейчас рассматривается возможность организации на базе центра им. Владислава Тетюхина отделения для реабилитации металлургов и горняков после перенесения коронавирусной инфекции. При Дивизионе «Урал» работает колл-центр для мониторинга состояния здоровья работников ЕВРАЗа, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно или стационарно.Сотрудничество с другими медицинскими организациями в городах присутствия предприятий ЕВРАЗа также будет продолжено. С начала пандемии компания направила на борьбу с новой инфекцией и ее осложнениями на Урале более 100 млн рублей. В ближайшее время при участии персонала тагильских медучреждений начнется вакцинация сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа от COVID-19.