Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков рассказал, какие подарки сделал своим сыновьям на Новый год. По словам юмориста, он против, чтобы его дети сидели в гаджетах и он делает все, чтобы увлечь их другим. К слову, у Рожкова три сына - Семён, Петр и Макар. Всей семьей они предпочитают образ активный образ жизни. В этот Новый год «пельмень» убил двух зайцев – сделал подарок сыновьям и всему поселку, где живет.- Я подарил им фейерверки. Много фейерверков, - улыбается артист. – Я не знаю, что им уже дарить. Мы заехали в магазин и купили. Потом вместе же и запустили эти фейерверки. Радости было на весь поселок. А сыновья были счастливы.На новогодних каникулах Андрей Рожков делился, как проводит выходные. В начале январе юморист заливал каток и шутил, что сменит профессию.- Я у нас главный по катку. Это моя обязанность, каждый год заливать его. Две недели заливал, - ответил Андрей Рожков.