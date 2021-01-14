На Химмаше сегодня утром пришлось прервать уроки в школе №86 из-за сработавшей пожарной сигнализации. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в помещении спортзала на третьем этаже учебного заведения на Многостаночников, 21 произошло короткое замыкание электропроводки. Возгорания при этом не было.- Благодаря сработке автоматической системы оповещения о пожаре из здания школы были эвакуированы 60 человек, из них 56 детей. К месту происшествия выезжали 2 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.Пока в здании работали сотрудники МЧС школьников разместили в холле. После проветривания помещений ученики вернулись за парты.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru