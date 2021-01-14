Медики Екатеринбурга больше, чем представители других профессий, готовы перебраться из региона в другое место для работы. 61% опрошенных врачей уральской столицы заявили о желании уехать из города. В качестве нового города для жизни и работы медики называют Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.Также не горят желанием продолжить работу в уральской столице 52% проектировщиков, которые в перспективе намерены уехать в одну из столиц, либо в Краснодар. Готовы покинуть Екатеринбург и 40% программистов, которые уверены, что в столицах заработок по их профессии намного вышел.Патриотичнее всего настроены оказались бизнес-аналитики, из которых 82% намерены продолжить работу в Екатеринбурге. Такие цифры приводит по итогам исследования портал SuperJob.Что касается переезда в Екатеринбург, то к нам готовы перебраться жители Казани, Челябинска, Уфы, Перми и Новосибирска.