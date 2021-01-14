15 января в Ленинском суде пройдет очередное заседание по делу об аварии на улице Малышева, в которой погибли два человека. Предполагаемый виновник ДТП – уличный художник Владимир Васильев.Суд вызывал для дачи показаний родителей парня. Но отец, будучи полковником Росгвардии, не стремится увидеть сына за решеткой. Как рассказал «КП»-Екатеринбург Андрей Васильев, он получил смс с информацией о явке, но не расценивает его как полноценную повестку.- Мне звонили, прислали сообщение. Это же не официальный документ! Я еще должен у начальника отпроситься. А что я ему скажу? Что мне СМС прислали? Придем мы ли мы с женой? Пока не знаю, - ответил Андрей Васильев.Напомним, что Владимира Васильева обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекших смерть двух человек. Кроме этого, по версии следствия, художник угнал автомобиль у друга Никиты Фомина. Следователям СКР удалось установить, что в больнице мочу вместо Владимира сдавал его отец.