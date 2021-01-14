Девушки из первых групп обучения профессии помощника машиниста, которые завершили стажировку и получили свидетельства в конце 2020 года, с 1 января начали работать в составе локомотивных бригад пассажирских поездов дальнего следования и пригородного сообщения на Свердловской магистрали. К исполнению трудовых обязанностей уже приступила 21 выпускница.Шесть девушек работают помощниками машинистов пригородных электропоездов, курсирующих в Свердловской области (в том числе на маршруте «городского электропоезда» в Екатеринбурге) и Пермском крае. 15 трудятся помощниками машинистов локомотивов – электровозов ЭП2К, которые водят поезда дальнего следования на направлениях Екатеринбург – Дружинино, Екатеринбург – Тюмень, Пермь – Екатеринбург, Пермь – Балезино. Электровозы этой серии эргономичны, а управление полностью осуществляется с помощью электроники.В соответствии со своими должностными инструкциями в поездке помощники машинистов контролируют работу локомотива и отслеживают показания приборов, следят за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов.Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в перечень доступных для женщин профессий и программе ОАО «РЖД» по подготовке женщин-помощников машинистов.Холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижных составов к возвращению женщин в профессию машинист: определены участки работы и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и т. д.Напомним, первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (это первая ступень для получения профессии машиниста) был объявлен в июне 2020 года. По результатам отбора (включая медицинское обследование) были сформированы учебные группы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.*****Набор в группы и прием заявок женщин, желающих начать обучение по профессии помощник машиниста, продолжается. Заявки принимают от женщин в возрасте от 18 лет, имеющих образование не ниже среднего общего. На период обучения ОАО «РЖД» предоставляет стипендию и проживание, а по окончании гарантирует трудоустройство на вакантные места тем, кто сдал экзамены и получил свидетельство о присвоении профессии.Программа обучения рассчитана на 24 недели и включает теоретические и практические занятия. В существующей эпидемиологической ситуации учебный процесс организуется при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Частично занятия проводятся в дистанционном формате. Сначала девушки изучают правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте и правила охраны труда, устройство подвижного состава. Затем на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста, отрабатывают навыки вождения поездов. Производственную практику проходят на своих будущих рабочих местах – в эксплуатационных локомотивных и моторвагонных депо.Более подробную информацию можно получить на официальном сайте компании в разделе «Работа в РЖД» или по телефону Единого информационного ресурса «Горячая линия»: 8-800-100-15-20 (круглосуточно).