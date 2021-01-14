Сегодня, 14 января, в 130 день рождения Осипа Мандельштама на всех цифровых платформах вышел трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда». 24 артиста записали 21 композицию на выбранные ими стихотворения поэта. Треки на пластинке расположены в хоронологическом порядке, начиная с самых ранних произведений Мендельшатам (1906 года) и заканчивая поздним (1937 году).В записи приняли участие такие известные музыканты, как Oxxxymiron, «Порнофильмы», Shortparis, Noize MC, Леонид Агутин, IOWA, коллективы из Екатеринбурга «Курара» и «Сансара», лидер группы «Мумий Тролль» и другие. Илья Лагутенко, например, записал трек на стихотворение «Раковина». Он рассказал о своих впечатлениях в Instagram группы.- Мы начинали работу с другого стихотворения, но никак не получалось выстроить связь времен. Шла очередная бессонная ночь, мы топтались на месте. Решили открыть сборник еще раз и подумать, какое стихотворение отвечало бы настроению каждого из нас в этот самый момент. Выбрали «Раковину», сделали дубль и разошлись. Потом еще несколько дней пробовали разные тексты, но остановились все-таки на ней, - написал музыкант.Инициатором идеи и главным продюсером проекта выступил режиссер Рома Либеров - автор серии документальных фильмов о классиках русской литературы. В рамках проекта организаторы также планируют каждую неделю выпускать клипы на все композиции трибьюта. В планах у команды также провести масштабный концерт, где все музыканты выступят с записанными на стихи треками.