Служители Фемиды помогли жителю Свердловской области вернуть свои деньги. Еще весной 2017 года Сергей одолжил товарищу 700 тысяч рублей. Тот уверял, что все вернет к апрелю 2019 года. Правда, письменного договора мужчины не составили – обсудили все в устной форме.Время шло, а долг не возвращался. В итоге Сергей подал иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга и попросил взыскать с товарища деньги, а также проценты за их использование и судебные расходы. Но ему отказали.- Суд первой инстанции счел, что истец не подтвердил факт заключения договора займа, - отметили в Свердловской областной прокуратуре. - Однако и доказательств, что полученные заемщиком деньги были даром от Сергея, либо актом благотворительности, суду представлено не было.Сергей решил обжаловать это решение в Свердловском областном суде. И там уже приняли иное решение – заемщик должен деньги вернуть, так как это неосновательное обогащение.- Согласно Гражданскому кодексу РФ лицо, «которое неосновательно получило имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения», - объяснили в Свердловском областном суде. - На сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами.Вместе с процентами за пользование чужими деньгами, а также судебными расходами заемщик теперь должен будет вернуть своему кредитору порядка 730 тысяч рублей.