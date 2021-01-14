Жителей Нижнего Тагила приглашают записаться на прививку от COVID-19 через сайты городских больниц.Сервис уже работает на сайте Демидовской больницы, где нужно заполнить специальную форму. В течение десяти дней из поликлиники, прикрепленной к больнице, перезвонят и назначат время для вакцинации.Прививка от коронавируса ставится в том случае, если у пациента нет противопоказаний. Об этом пишет издание TagilCity.ru.В Центральной городской больнице №1 по улице Макрасева, 5, запись на прививку откроется на будущей неделе. Пока желающие пройти вакцинацию от коронавируса могут записаться с помощью личных сообщений в официальных пабликах в социальных сетях и по телефону call-центра 38 44 99.В городской больнице №4 Нижнего Тагила запись на вакцинацию ведется через сайт учреждения и по телефонам регистратуры 211 089 и 214 116.