В Екатеринбурге в минувший вторник трое мужчин ворвались в коммунальную квартиру в доме 37 на улице Кишиневской, чтобы ограбить ее. Дверь им открыла одна из жительниц. Мужчины сказали ей, что пришли к знакомой, которая снимает здесь комнату, а когда услышали, что та переехала, достали нож и предмет похожий на пистолет.- После этого напуганная женщина позволила налетчикам пройти в квартиру и вынести принадлежащее ей имущество: телевизор и четыре сотовых телефона. Кроме того, подозреваемые зачем-то прихватили футбольный мяч и набор банных принадлежностей, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Когда нападавшие скрылись, женщина сообщила о краже силовикам. Сотрудники полиции сразу выехали на поиски подозреваемых и через несколько минут обнаружили их, садящимися в такси с похищенными предметами. Мужчины были задержаны и доставлены в территориальный отдел внутренних дел. У них изъяли украденное имущество, а также нож. По словам одного из подозреваемых, имевшийся у него пневматический пистолет, он выкинул. Полиция сейчас проверяет эту информацию.Задержанными оказались жителями поселка Садовый Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Подозреваемые 26 и 24 лет уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи, а также за побои и мошенничество. Третий 25-летний молодой человек ранее судим не был.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет десять лет лишения свободы. Двое подозреваемых помещены под стражу, в отношении третьего избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.