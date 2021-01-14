Жители поселка Малый Исток остались без отопления из-за проблем с электричеством. Как рассказали «КП»-Екатеринбург в компании «Россети – Урал», еще вечером 11 января отключилась кабельно-воздушная линия электропередачи из-за повреждения кабельного вывода. Аварию оперативно устранили, но из-за высокой нагрузки, вызванной аномальными морозами, 13 января произошел повторный сбой.- В 20:18 было технологическое нарушение было устранено и подано напряжение основной части погашенных потребителей. До 21:03 была подключена оставшаяся часть домов от пяти автономных источников питания для разгрузки сети. В настоящее время электроснабжение поселке Малый Исток полностью восстановлено, - прокомментировали «Комсомолке» в компании «Россети-Урал».Энергетики отмечают, ключевая причина случившихся нарушений - несанкционированное превышение допустимой нагрузки на оборудование в условиях понижения температур.